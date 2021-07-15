Росбанк открыл лизинговой компании «Европлан» кредитную линию объемом 2 млрд рублей сроком на четыре года. Об этом в четверг сообщили в «Европлане».

В компании напоминают, что ее сотрудничество с Росбанком началось в 2019 году, тогда была открыта кредитная линия на 3 млрд рублей. «Новый кредит стал очередным этапом этого делового партнерства, а общая сумма кредитной линии выросла до 5 млрд рублей», — отмечается в релизе.



Как сообщает компания-заемщик, полученное финансирование она направит на покупку автотранспортных средств для своих клиентов.

Ася ШАЛИМОВА