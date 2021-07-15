Гособвинение попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — обратился к суду прокурор.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело Калви. Соответствующее ходатайство подавала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание — чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых.

Гособвинение посчитало возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела. Для партнера фонда Филиппа Дельпаля прокурор попросил пять лет колонии условно, для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина — 5,5 года, для еще одного партнера фонда Вагана Абгаряна — пять лет, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова — по 4,5 года, для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева — четыре года колонии условно.

В обоснование своей позиции гособвинитель привел такие смягчающие обстоятельства дела, как компенсация нанесенного «Восточному» ущерба, наличие малолетних детей и положительные характеристики.

Калви заявил, что надеется на прекращение дела, говорится в сообщении РИА Новости . «Мы должны быть оправданы, а дело должно быть прекращено», — заявил он после заседания. По мнению американца, гособвинитель «игнорирует все, что было доказано в суде за последние полгода», его адвокаты на прениях сторон приведут «сотни аргументов с неоспоримыми доказательствами».

«Состава преступления нет, мы действовали в интересах банка и его вкладчиков. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение о прекращении дела», — заключил Калви.

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание — чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, утверждает СК РФ. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет 3,8 млрд рублей. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.



Зоя ВАСЮТЧЕНКО

