ООО «Оней Банк» теперь ведет деятельность как ООО «Озон Банк», свидетельствуют данные Банка России. Регулятор опубликовал в четверг очередной отчет (по итогам II квартала текущего года) «Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций» , в таких сводках в том числе указываются кредитные организации, изменившие свое наименование и получившие в связи с этим новую лицензию в отчетный период.

Согласно опубликованной информации, лицензия банка была обновлена 21 июня 2021 года. По данным ЦБ, банк имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Уставный капитал банка не изменился, он составляет 345 млн рублей.

Напомним, Совкомбанк в конце 2020 года приобрел 100% акций Оней Банка, ранее аффилированного с «Ашаном», а в конце мая 2021-го продал этот актив интернет-ретейлеру Ozon. В Ozon отмечали, что приобретение банка даст компании дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей.



С 26 мая 2021 года банком руководит Андрей Личманов, ранее работавший в МС Банке Рус.

Ася ШАЛИМОВА