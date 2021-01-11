Совкомбанк в самом конце прошлого года стал владельцем двух других российских кредитных организаций, свидетельствуют сообщения, размещенные на его сайте.

В частности, Совкомбанк закрыл сделку по покупке 100% Евразийского Банка — российской «дочки» одноименной казахстанской кредитной организации. В Совкомбанке уточняют, что приобретенный банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов), он обеспечивал финансовые операции группы в России. Также «банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам корпоративного и розничного секторов», следует из релиза. Кредитно-кассовые офисы Евразийского Банка расположены в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске.

Комментируя в начале декабря 2020 года информацию СМИ о возможной сделке, эксперты предположили, что ее стоимость могла составить около 0,7 капитала приобретаемого актива с учетом его состояния.

СМИ: Совкомбанк покупает Евразийский Банк у казахских акционеров По оценкам экспертов, цена сделки могла составить около 0,7 капитала с учетом состояния приобретаемого актива.

Кроме того, Совкомбанк 31 декабря сообщил о покупке 100% акций Оней Банка. Сделка с Gefirus, совместным предприятием российского Кредит Европа Банка и французского Oney Bank (в число собственников последнего, согласно схеме на сайте ЦБ, входит Auchan Holding), также уже закрыта, следует из релиза Совкомбанка.

Сумма сделки, как и в случае с покупкой Евразийского Банка, не разглашается. «После закрытия сделки ООО «Оней Банк» начнет процедуру ребрендинга», — отмечалось в сообщении.

В конце декабря СМИ узнали, что ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка. В числе прочего сообщалось, что сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Оней Банк предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты «Ашан» продолжит выпускать Кредит Европа Банк, а расчеты будет вести ВТБ.



«Ашан» закрывает Оней Банк Ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на финансовом рынке. Информацию подтвердили в Кредит Европа Банке и Oney Bank SA.

Согласно данным Банки.ру, Евразийский Банк на 1 декабря 2020 года занимает 258-е место среди банков РФ по размеру чистых активов, Оней Банк — 311-е. В свою очередь Совкомбанк находится на девятом месте и осенью прошлого года был включен Центробанком в список системно значимых кредитных организаций РФ.