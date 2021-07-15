Альфа-Банк убрал бумагу из касс в отделениях, говорится в релизе финансовой организации. Речь не о бумажных деньгах, а о кассовых ордерах, без которых до последнего времени ни один банк не мог работать с наличностью.

Теперь внесение наличности в отделении Альфа-Банка можно подтвердить простой электронной подписью без оформления бумажного кассового ордера. Так банк сможет сэкономить до 10 тонн бумаги и 17 млн рублей в год, а также снизит нагрузку на окружающую среду. Кроме того, электронный приходный и расходный кассовый ордеры оформляются на 30% быстрее и обходятся банку дешевле.

По словам операционного директора Альфа-Банка Дмитрия Фролова, операции с наличными являются одними из наиболее зарегулированных. «Кассовых документов очень много, их приходится печатать, подписывать, сшивать, хранить в архиве. В XXI веке подобное кажется неудобной, неэкологичной и дорогостоящей нелепостью. В рамках нашей стратегической инициативы безбумажного банка мы последовательно цифровизируем наш документооборот, это повышает эффективность бизнеса и в то же время улучает клиентский опыт», — отметил он.

«Возможность оформить электронный приходный кассовый ордер уже запущена во всех офисах Альфа-Банка, электронные расходные кассовые ордеры появятся в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

В 2020 году цифровизация документооборота в банке снизила количество бумажных документов на 40%, что позволило экономить еще 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт, добившись экономии 29 тонн бумаги в год.

Анна КОМАРОВА