Инвестиционный банк «Веста» переименован и теперь ведет деятельность как Бланк Банк. Изменения вступили в силу в июле.

Так, в ЕГРЮЛ кредитная организация значится под новым наименованием — ООО «Бланк банк» — с 1 июля текущего года. Согласно информации на сайте ЦБ, лицензия банка обновлена 6 июля. Бланк Банк располагает базовой лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.

На сайте банка поясняется , что решение об изменении его фирменного наименования было принято 20 мая этого года единственным участником кредитной организации. Напомним, что с конца мая 2020 года 100% бывшей «Весты», а нынешнего Бланк Банка принадлежит Московскому Кредитному Банку.



В сообщении на сайте Бланк Банка говорится, что изменение его наименования не влечет прекращения его прав и обязанностей по отношению к клиентам, контрагентам и партнерам. Переоформления договоров не требуется.

Ася ШАЛИМОВА