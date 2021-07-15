Российские банки в мае повысили ставки по кредитам для населения. Так, стоимость кредитов на срок до одного года увеличилась на 0,1 процентного пункта, а по кредитам на срок свыше года — на 0,4 п. п. Опережающий рост долгосрочных ставок был обусловлен как снижением выдач ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем, так и ростом ставок по потребительским кредитам, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

При этом ставка по ипотеке в мае сложилась на уровне предыдущего месяца, что было обусловлено, с одной стороны, повышением ставок на вторичном рынке, с другой — снижением ставок по кредитам под залог ДДУ до исторического минимума 5,62% годовых, что отражает высокую конкуренцию банков за заемщиков в сегменте льготной ипотеки накануне изменения ее параметров.



Реализовавшееся повышение ключевой ставки постепенно транслируется в рублевые ставки по кредитам конечным заемщикам при сохраняющемся влиянии структуры операций на колебания стоимости заемных средств. Так, в апреле в корпоративном сегменте рынка средние ставки незначительно выросли как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам до 6,1% и 7,1% годовых соответственно в основном за счет ставок по кредитам для крупных компаний. В сегменте кредитования МСП ставки изменились разнонаправленно, что в основном было обусловлено динамикой соотношения льготных и рыночных кредитов в оборотах рынка.



Аналитики ЦБ ожидают дальнейшего роста кредитных ставок.

«Принятые советом директоров Банка России решения о повышении ключевой ставки в марте — июне в сочетании с ожиданиями ее дальнейшего роста будут способствовать пересмотру кредитных ставок в сторону их увеличения, в первую очередь в части краткосрочных кредитов», — резюмирует регулятор.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

