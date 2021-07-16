Три крупнейших пенсионных фонда — НПФ СберБанка, «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд Пенсионные накопления» — в рамках добровольных индивидуальных пенсионных планов (ИПП) за первое полугодие 2021 года суммарно собрали 17,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Этот результат на 0,5 млрд рублей ниже общего объема за весь прошлый год. Так, НПФ СберБанка получил около 12 млрд рублей, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «ВТБ Пенсионный фонд» увеличил привлечение в 2,5 раза до 4,5 млрд рублей. «Газфонд ПН» получил 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за январь — июнь 2020 года.

Самый динамичный прирост новой клиентской базы показал «ВТБ Пенсионный фонд» — более чем в четыре раза до 20,2 тыс. договоров. НПФ СберБанка за первые шесть месяцев заключил 32 тыс. договоров ИПП, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Прирост клиентской базы по ИПП «Газфонда ПН» составил 4,5 тыс. договоров, что в 1,4 раза выше прошлогоднего.

Негосударственные пенсионные фонды объединяют свои СРО Саморегулируемые организации негосударственного пенсионного рынка — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) будут объединены в единую СРО. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам общих собраний СРО, сообщил глава АНПФ Сергей Беляков.

Основной рост в денежном выражении показателя НПФ СберБанка был обеспечен за счет увеличения среднего чека первоначального взноса, который превысил 300 тыс. рублей. У «Газфонда ПН» чек остается стабильным — 170—180 тыс. рублей. У «ВТБ Пенсионного фонда» по сравнению с первым полугодием прошлого года средний чек снизился более чем в 1,5 раза до 210 тыс. рублей.

Пенсионный продукт остается в большей степени премиальным, что говорит о низком интересе к нему широкого класса клиентов. По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, высокий средний первоначальный взнос по ИПП объясняется тем, что НПФ не могут наладить поступления дополнительных взносов, а маленький счет им невыгоден, учитывая издержки на администрирование. Необходима технология, позволяющая заинтересовать клиента в постоянном откладывании средств на пенсию, считает эксперт.