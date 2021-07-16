Три крупнейших пенсионных фонда — НПФ СберБанка, «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд Пенсионные накопления» — в рамках добровольных индивидуальных пенсионных планов (ИПП) за первое полугодие 2021 года суммарно собрали 17,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Этот результат на 0,5 млрд рублей ниже общего объема за весь прошлый год. Так, НПФ СберБанка получил около 12 млрд рублей, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «ВТБ Пенсионный фонд» увеличил привлечение в 2,5 раза до 4,5 млрд рублей. «Газфонд ПН» получил 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за январь — июнь 2020 года.
Самый динамичный прирост новой клиентской базы показал «ВТБ Пенсионный фонд» — более чем в четыре раза до 20,2 тыс. договоров. НПФ СберБанка за первые шесть месяцев заключил 32 тыс. договоров ИПП, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Прирост клиентской базы по ИПП «Газфонда ПН» составил 4,5 тыс. договоров, что в 1,4 раза выше прошлогоднего.
Саморегулируемые организации негосударственного пенсионного рынка — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) будут объединены в единую СРО. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам общих собраний СРО, сообщил глава АНПФ Сергей Беляков.
Основной рост в денежном выражении показателя НПФ СберБанка был обеспечен за счет увеличения среднего чека первоначального взноса, который превысил 300 тыс. рублей. У «Газфонда ПН» чек остается стабильным — 170—180 тыс. рублей. У «ВТБ Пенсионного фонда» по сравнению с первым полугодием прошлого года средний чек снизился более чем в 1,5 раза до 210 тыс. рублей.
Пенсионный продукт остается в большей степени премиальным, что говорит о низком интересе к нему широкого класса клиентов. По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, высокий средний первоначальный взнос по ИПП объясняется тем, что НПФ не могут наладить поступления дополнительных взносов, а маленький счет им невыгоден, учитывая издержки на администрирование. Необходима технология, позволяющая заинтересовать клиента в постоянном откладывании средств на пенсию, считает эксперт.