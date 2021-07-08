Саморегулируемые организации негосударственного пенсионного рынка — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) будут объединены в единую СРО. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам общих собраний СРО, сообщил глава АНПФ Сергей Беляков.

«Трансформация двух СРО, которые были на рынке начиная с 2016 года, в одну — это органический процесс, — отметил он. — Им заставили нас заниматься две причины. Первая — не очень хорошая динамика изменений в экономике пенсионных фондов, которая требовала очень активной позиции рынка. Когда на рынке две СРО продвигают повестку, невольно возникает арбитраж, чья повестка более релевантная, и регулятору нужно сопоставлять предложения от двух СРО на предмет того, какие из них лучшие и с меньшими рисками. Это приводит к трате времени и размыванию акцентов. Одна ассоциация, которая действует в интересах рынка, будет гораздо более эффективной».

Вторая причина, по его словам, — сокращение количества НПФ на рынке, которое продолжается остаточно давно. «Это устойчивая тенденция, и есть уверенность, что она продолжится: сейчас на рынке 41 фонд, и можно утверждать, что в следующем году их будет еще меньше, — добавил Беляков. — Объединение СРО — это реакция на сокращение количества участников. Содержать две ассоциации дорого и неэффективно».

АНПФ как более молодая ассоциация и объединяющая наименьшее количество НПФ будет присоединена к НАПФ, у которой больше фондов и более долгая история. Президентом объединенной СРО станет Сергей Беляков. В состав совета СРО войдут по одному представителю от десяти НПФ плюс три независимых члена, что позволит ему быстро и эффективно принимать решения.

«Сейчас мы находимся в процессе завершения юридически значимых действий по слиянию, — сообщил Беляков. — Есть ряд действий, которые требуют гораздо больше времени, например подача документов в ЦБ и Минюст и регистрация соответствующих изменений в реестре юрлиц. Ожидаем, что к концу октября — началу ноября завершим юридический процесс присоединения».



Тем не менее, по его словам, организации уже сейчас действуют как единое объединение.



Ольга КОТЕНЕВА

