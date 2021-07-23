Центробанк России с 22 июля возобновил действие приостановленных ранее страховых лицензий ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3128), сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи» нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 8 июля 2021 года № ОД-1433 действия лицензий на осуществление страхования, надлежащим образом, в установленный срок и в полном объеме, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»», — указывают в ЦБ.

Напомним, приказ Банка России о приостановке действия лицензий вышел 8 июля. Как пояснил регулятор, данное решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением компанией требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», следует из сообщения.

В самой компании позже пояснили, что приостановка действия лицензий — техническая мера, говорится в заявлении компании, поступившем в Банки.ру. В «АйАйСи» рассчитывали вернуться к обычной работе. Источником проблем, послуживших поводом для применения к компании надзорных мер со стороны Банка России, страховщик назвал противоправные действия предыдущего генерального директора компании, контракт с которым не был продлен летом 2020 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

