Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить на 6,4% до 13 617 рублей в месяц, пишет «Российская газета» . Проект федерального закона, устанавливающего минимальный размер оплаты труда на следующий год, сегодня рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия.

Отмечается, что 13 617 рублей — это 42% от медианной зарплаты за 2020 год. В отличие от средней, медианная зарплата делит всех работников пополам: половина получает больше, половина меньше. За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата в России составила 32 422 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

На 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей. Таким образом, минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей. По планам Минтруда, к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тыс. рублей в месяц.

По оценке Минтруда, невысокие зарплаты в России получают около 4,7 млн человек. С 2018 года МРОТ устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 рублей, в 2020 году — 12 130 рублей.