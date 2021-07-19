Работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности до 10,9% в 2023 году, а к 2030-му — до 6,5%. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Важная часть работы «Социального казначейства» — это повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. <…> Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», — сказала она на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, цель программы состоит в быстром и адресном предоставлении мер соцподдержки. Как уточнила Голикова, большой массив данных о гражданах позволит сразу выявлять тех, кто нуждается в помощи, не дожидаясь обращения за ней.

Голикова добавила, что на цифровой платформе будет отображаться информация о событиях в жизни гражданина, дающих ему право на получение помощи: рождении ребенка, достижении ребенком определенного возраста, установлении инвалидности или достижении пенсионного возраста. Это позволит семьям с детьми получать некоторые виды выплат сразу на счет без подачи заявления.

«На основании этих сведений каждому гражданину будет приходить уведомление о доступных ему мерах поддержки, а некоторые выплаты, которые не связаны с нуждаемостью, будут зачисляться на счет проактивно, как это сейчас происходит с материнским капиталом», — пояснила вице-премьер.



Повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам, по словам Голиковой, — важная часть работы «Социального казначейства». Большой массив данных о каждом человеке «позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь», когда человек за ней обратится. «В результате реализации этого проекта будет обеспечен единый стандарт мер соцподдержки, не важно — федерация это, субъект или муниципалитет», — уточнила Голикова.

«Создаем принципиально новую единую цифровую систему адресной социальной поддержки граждан, чтобы исключить требования каких-либо бумажных документов и справок. Перейдем на проактивную модель предоставления государственных услуг, и граждане смогут их получать не за несколько дней, а буквально за считаные минуты», — сказал в свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя развитие проекта социального казначейства.

Он отметил, что благодаря новой системе у россиян появится возможность получать в онлайн-формате услуги по оформлению выплат, пособий, справок. «Работа над ее формированием [цифровой системы] идет полным ходом, как и реализация планов в рамках цифровой трансформации», — добавил Мишустин.

По мнению президента РФ Владимира Путина, целевые показатели по снижению уровня бедности в России должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении.

«Пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу — все понятно: снижение доходов населения», — заметил он. Однако, по его словам, сейчас зарплаты россиян в реальном выражении растут. «По итогам года, как мы говорим, — а это же не я придумал эти данные — 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — добавил Путин.