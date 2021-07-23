Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Натиксис Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», сообщается в релизе .

В релизе отмечается, что кредитный рейтинг Натиксис Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. «Натиксис Банк обладает умеренным уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду адекватных оценок риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле. При этом на фоне сохраняющейся убыточности операций оценка достаточности капитала изменена с адекватной на удовлетворительную», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что конечным собственником 100% акций банка является Natixis — структура, входящая в Groupe BPCE и предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. По мнению АКРА, в случае необходимости поддерживающее лицо может предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала.

Агентство сохраняет удовлетворительную оценку бизнес-профиля банка, учитывая его невысокие рыночные позиции и слабую диверсификацию операционного дохода. При этом эксперты отмечают, что стратегия организации остается стабильной и является частью общей стратегии развития группы Natixis на территории России. Натиксис Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы группы Natixis в РФ, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков и рыночной ситуации.

Как поясняется, оценка достаточности капитала Натиксис Банка изменена с адекватной на удовлетворительную, что отражает сохранение убыточности его операций. Согласно расчетам АКРА, коэффициент усредненной генерации капитала по итогам 2016—2020 годов составил минус 98 базисных пунктов. В таких условиях по состоянию на 1 июня 2021 года показатель Н1.2 составлял 10,22%. Значимым фактором слабых операционных результатов банка остается его низкая операционная эффективность и ограниченная маржинальность.

Адекватная оценка риск-профиля обусловлена тем, что по состоянию на 31 декабря 2020 года большую часть ссудного портфеля (69,1% активов) составляли выданные кредиты. Принимая во внимание действующие гарантии, предоставленные группой по отдельным кредитам, АКРА считает, что заемщики банка обладают приемлемой кредитоспособностью. Натиксис Банк размещает избыток ликвидности на счетах ряда кредитных организаций, финансовая устойчивость которых может считаться высокой, подчеркивают аналитики.

Анна КОМАРОВА