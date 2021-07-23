Баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных, говорится в сообщении ЦБ. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Как отмечается в сообщении, источником инфляционного давления может стать снижение склонности домашних хозяйств к сбережению. Дополнительное давление на цены могут оказывать затруднения в производственных и логистических цепочках, структурные изменения на рынке труда. «Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Однако их масштаб несколько уменьшился, так как цены ряда товаров в июне — июле начали снижаться. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом», — пояснил регулятор.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. «Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы», — говорится в сообщении ЦБ.

В базовом сценарии ЦБ исходит из заложенной в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» траектории нормализации бюджетной политики. Она предполагает возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Центробанк будет учитывать в прогнозе решения об инвестировании ликвидной части ФНБ сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Банк России снова повысил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 июля, принял решение повысить ключевую ставку.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО