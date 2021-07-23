Главный проинфляционный риск для РФ — закрепление ожиданий по росту цен на высоком уровне, в этом случае временный рост цен может превратиться в постоянный. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. На первое место мы ставим риски закрепления инфляционных ожиданий на высоком уровне. Временный рост цен может превратиться в постоянный, если будет подогреваться инфляционными ожиданиями», — сказала она.

По словам главы ЦБ, несколько увеличились риски, связанные с возможностью более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в развитых экономиках. Для рынков развивающихся стран это означает усиление волатильности и возможное влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Регулятор отметил смещение баланса рисков в сторону проинфляционных Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Определенные риски связаны со структурными изменениями на рынке труда из-за пандемии, признала Набиуллина. «Спрос на одни профессии снижается, на другие — растет. Это подтверждается информацией о рекордном приросте вакансий. Чтобы подстроиться к новым потребностям экономики, требуется время на переобучение специалистов. В результате локально возникает дефицит трудовых ресурсов. Ситуацию усугубляют ограничения на приток рабочей силы из-за рубежа. Это прежде всего отражается на строительстве и сезонных сельхозработах. Состояние рынка труда может вести к повышению издержек компаний», — пояснила она.

Также глава ЦБ обратила внимание на сохранение проинфляционных рисков со стороны мировых товарных рынков, сделав оговорку, что в июне — июле по ряду товаров наметилось снижение мировых цен. «Поэтому этот риск, пожалуй, менее острый, чем в момент нашего прошлого заседания по ставке», — указала Набиуллина.

«Инвестиции из ФНБ и геополитические риски также остаются в зоне нашего внимания», — добавила она.

По словам председателя Банка России, дезинфляционные факторы выражены гораздо слабее.

Говоря об этих факторах, она, в частности, отметила, что хороший урожай может обусловить более сильное сезонное снижение цен на продовольствие.



«В зоне неопределенности по-прежнему находится ситуация с пандемией. Распространение новых штаммов коронавируса в мире может привести к новым ограничениям, сбоям в цепочках производства и поставок товаров, а это, в свою очередь, — к замедлению темпов восстановления мировой экономики. Для России это означает, с одной стороны, меньший внешний спрос, что несет дезинфляционные риски. А с другой — при закрытых границах внутренний спрос будет оставаться повышенным более длительное время, что может стать проинфляционным фактором», — сказала глава ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА