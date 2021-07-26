Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс» о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Эконива — АПК Холдинг», ООО «Эконива — Продукты питания» и ООО «Эконива — АПК Черноземье», пишет «Коммерсант» , уточняя, что информация есть в картотеке дел.

Отмечается, что общая номинальная стоимость долей составляет 5,3 млн рублей. Одновременно истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер: запрета до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд заявление удовлетворил, предварительное заседание назначено на 24 августа.

По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали 1,7 млрд евро, сообщала компания. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался. Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токарева считает, что условия для реализации опционов банком наступили или наступят в ближайшем будущем. Арбитражные суды, как правило, применяют меры по обеспечению иска только при наличии доказательств совершения ответчиком действий, направленных, например, на то, чтобы забрать доли, указывает она.

По словам источников, собственники «Эконивы» считают, что банк «искусственно» создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы, — ограничивает финансирование холдинга. Ранее источники рассказывали, что холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для снижения затрат. В Россельхозбанке говорили, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. «Эконива» также вела переговоры о возможной продаже 30—50% бизнеса с потенциальными инвесторами.

Ибрагимов уверен, что переход «Эконивы» в собственность банка позволит избежать самого нежелательного сценария — банкротства: кредитор сможет провести финансовое оздоровление актива, обновление менеджмента и привлечь нового инвестора. В целом ситуация похожа на историю с «Евродоном», отмечает он. «Евродон» был крупнейшим производителем индейки в РФ, но в 2017 году после вспышки птичьего гриппа у группы возникли сложности с обслуживанием долга перед ВЭБом размером около 30 млрд рублей. Тогда основатель Вадим Ванеев продал группе ВЭБа контрольные доли по номиналу с правом обратного выкупа при снижении долга. Но ситуация не улучшалась, ВЭБ отстранил Ванеева от руководства, затем переуступил долг Россельхозбанку, который в 2021 году продал активы ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.