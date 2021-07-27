В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду, пишут «Известия» со ссылкой на доработанный Минэкономразвития проект комплексного повышения энергоэффективности российской экономики. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году.

Благодаря законопроекту можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития проекте. Документ находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в ведомстве.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В Минстрое уточнили, что ведомство уже определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено, при этом предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики в Минстрой не поступали.

Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии, — А++, самый низкий — G, сказала она.

По словам члена межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директора эксперта-бюро «ЭнергиаВита» Марии Степановой, наиболее дорогой ресурс в платежке — тепло, именно его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Чтобы воспользоваться экономией, в доме должны быть установлены счетчики, отметила она, добавив, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания.

Расходы на теплоснабжение в зданиях, например, классов С и А могут отличаться на 40%, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов (сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более чем вдвое по сравнению со зданием класса G, указала она.