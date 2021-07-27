В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду, пишут «Известия» со ссылкой на доработанный Минэкономразвития проект комплексного повышения энергоэффективности российской экономики. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году.

Благодаря законопроекту можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития проекте. Документ находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в ведомстве.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В Минстрое уточнили, что ведомство уже определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено, при этом предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики в Минстрой не поступали.

Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии, — А++, самый низкий — G, сказала она.

По словам члена межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директора эксперта-бюро «ЭнергиаВита» Марии Степановой, наиболее дорогой ресурс в платежке — тепло, именно его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Чтобы воспользоваться экономией, в доме должны быть установлены счетчики, отметила она, добавив, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания.

Расходы на теплоснабжение в зданиях, например, классов С и А могут отличаться на 40%, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов (сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более чем вдвое по сравнению со зданием класса G, указала она.

Просрочка по долгам перед компаниями ЖКХ обновила рекорд

Накопленная просроченная задолженность перед организациями ЖКХ, несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи, к концу апреля 2021 года достигла 460,8 млрд рублей — рекордного уровня с начала наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. За год показатель вырос на 6%, или на 28 млрд рублей. Рост к тому же периоду допандемийного 2019 года составил 21%.