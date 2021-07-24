Накопленная просроченная задолженность перед организациями ЖКХ, несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи, к концу апреля 2021 года достигла 460,8 млрд рублей — рекордного уровня с начала наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. За год показатель вырос на 6%, или на 28 млрд рублей. Рост к тому же периоду допандемийного 2019 года составил 21%.

Просроченная задолженность за товары, работы и услуги — единственный показатель, который в официальной статистике отражает не уплаченные вовремя долги перед предприятиями ЖКХ, причем как населения, так и юридических лиц. Вычленить, какова просроченная задолженность непосредственно физических лиц, нельзя, уточняет пресс-служба Росстата.



Оценить долю долгов населения в просроченной задолженности почти невозможно, согласна заместитель председателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева. «Существует оценка, что доля долгов населения может составлять половину в просроченной задолженности, но, на мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока», — отмечает эксперт. Уровень возмещения населением затрат на ЖКУ в России по итогам прошлого года составил, по информации Росстата, 98,9%, то есть почти все россияне исправно платят по счетам.

В пятерку регионов с крупнейшей просрочкой перед предприятиями ЖКХ попали Москва, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург и Чечня.



В целом рост просроченной задолженности Разворотнева связывает с падением доходов населения и с ухудшением финансового положения компаний во время пандемии. По ее словам, основной рост просроченной задолженности наблюдался весной прошлого года, а в этом году рост может быть связан с улучшением учета задолженности предприятиями ЖКХ. Ухудшающаяся экономическая ситуация заставляет улучшать дисциплину учета, поясняет эксперт.



Что касается непосредственно населения, то там рост задолженности может быть также связан с тем, что с начала года организации ЖКХ вновь вправе начислять пени за жилищно-коммунальные услуги, продолжает Разворотнева. В разгар коронавирусных ограничений в прошлом году правительство ввело мораторий на начисление пеней, он действовал с апреля прошлого года по 1 января 2021 года. Общий размер начисленных пеней не раскрывался.

Возросшую просроченную задолженность можно объяснить и сезонными колебаниями, считает предправления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. В первом полугодии, как правило, наблюдается рост задолженности, во втором — спад, то есть перед окончанием года потребители стараются гасить долги, обращает внимание эксперт.