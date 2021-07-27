Специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение 7,5 млрд рублей клиентских средств – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции, передает пресс-служба банка.

В январе — июне банк отразил почти 500 тыс. атак злоумышленников, при этом за II квартал количество отраженных атак выросло на треть к уровню I квартала. Всего банк помог защитить от мошенников средства более 45 тыс. клиентов-физлиц: во II квартале число клиентов, деньги которых были спасены от хищения, выросло на четверть.

Отмечается что более 90% от всех атак пришлось на сценарии с использованием социальной инженерии — злоумышленники, используя психологические уловки и манипуляции, пытались по телефону, СМС или через мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей. Также растет и число случаев, когда под видом «сотрудников банка» преступники пытаются заставить клиентов оформить кредит и перевести полученные денежные средства на якобы «защищенные» или «безопасные» счета через банкоматы или перевод. С наступлением сезона отпусков увеличивается и доля атак с использованием фишинговых сайтов, маскирующихся под порталы по бронированию авиабилетов, гостиниц и туров.

В первом полугодии ВТБ выявил и заблокировал более 5,5 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях, «мимикрирующих» под бренд ВТБ. За II квартал этот показатель вырос почти в 2,5 раза к уровню I квартала.

«При угрозе доступа в «ВТБ Онлайн» со стороны третьих лиц мы значительно ускорили возможность его блокировки – теперь она не превышает 10 секунд, а в ближайшее время пользователь сможет заблокировать мобильный и интернет-банк самостоятельно. В случае утери своей дебетовой или кредитной карты клиенты смогут мгновенно перевыпустить ее в «ВТБ Онлайн», заблокировав предыдущую. Кроме того, мы запустим сервис по проверке веб-адресов и платежных ссылок на благонадежность», — заявил Анатолий Печатников.

Анна КОМАРОВА