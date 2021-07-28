Совокупный объем структурных инвестиционных продуктов в портфелях физлиц за пять месяцев 2021-го упал более чем на 20%, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Такие данные зафиксированы с конца 2020 года по май 2021-го. Это стало результатом введенного ЦБ запрета: в середине декабря прошлого года регулятор рекомендовал профессиональным участникам фондового рынка не продавать сложные инвестпродукты населению, а в начале 2021-го уже выпустил соответствующие указания.

Согласно мониторингу продаж финансовых продуктов, больше всего случаев некорректных предложений (59%) приходится на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), в том числе в составе комбинированных продуктов, рассказали в ЦБ. При продаже программы ИСЖ организации зачастую никак не проверяют знания клиентов, хотя выплаты по ней зависят от значений финансовых активов, предназначенных для опытных инвесторов. Также зафиксированы случаи неполного информирования потребителя о рисках на рынке ценных бумаг и предоставления недостоверных сведений, в том числе о доходности и гарантиях сохранности средств.

ЦБ назвал три основных риска для российских розничных инвесторов Центробанк видит три основных риска для начинающих розничных инвесторов. В их числе, например, недостаток знаний об особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом. Как передает ТАСС, об этом рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов во время прямого эфира в социальных сетях.

В компании «Открытие Брокер» отметили, что после рекомендации ЦБ приостановили реализацию сложных инструментов неопытным инвесторам и сконцентрировалась на разработке предложений для квалифицированных. К марту 2021-го объемы продаж восстановились. В компаниях «Фридом Финанс» и «Промсвязь» рассказали, что не предлагают сложные продукты своим клиентам. В «Альфа-Капитале» и РСХБ отметили, что запрет не повлиял на их показатели.

По мнению экспертов, снижение объема структурных инвестпродуктов в портфелях физлиц после заявлений ЦБ — вполне нормальная реакция. В дальнейшем, чтобы снизить мисселинг, нужны жесткие меры со стороны регулятора и повышение размера штрафов за обман населения. Среди профучастников рынка наибольшие потери понесли крупные банки, где была самая большая концентрация сложных инструментов, но в целом ущерб от недореализации инвестпродуктов для кредитных организаций минимален, так как у них, в отличие от брокерских, есть масса других продуктов и услуг.