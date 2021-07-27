Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили на утверждение в ЦБ вторую версию программы тестирования неквалифицированных инвесторов — в ней отсутствует право на ошибку и снижается процент прохождения теста с первого раза, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. В ЦБ подтвердили получение документа, отметив, что рассмотрят его в августе.

Так, с 1 октября неквалифицированным инвесторам ряд инструментов станет доступен только после положительного тестирования. Новая версия сложнее первого варианта, количество видов инструментов, по которым предусматривается тестирование, расширено до одиннадцати. По словам Тимофеева, среди них появились облигации со структурным доходом, иностранные облигации, иностранные акции, иностранные неспонсируемые ETF и российские акции, не включенные в котировальные списки. Он отметил, что второй вариант тестирования «более жесткий».

Путин подписал закон об ограничениях для неквалифицированных инвесторов Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.



Тестирование нельзя пройти по телефону и с использованием мессенджеров. По каждому виду инструмента надо ответить на семь вопросов: три на опыт и четыре на знания разной категории сложности, за правильные ответы инвестор получит от 1 до 3 баллов. Ответы придется формулировать самостоятельно. Чтобы пройти тест, неквалифицированный инвестор должен набрать 8 баллов, то есть правильно ответить на все вопросы.

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, на проведенных ранее фокус-группах положительные результаты были у 30—50% участников. На его взгляд, вопросы не стали сложнее, «были лишь конкретизированы некоторые виды финансовых инструментов, подлежащих тестированию». Вопросы сложны настолько, чтобы можно было объективно оценить, понимает ли человек суть инструмента и свойственные ему риски, отметил заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Тимофеев не исключил проведения «специальной подготовки» инвесторов для повышения финансового образования перед прохождением теста.