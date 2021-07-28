Минюст подготовил пакет законопроектов о запуске реестровой модели принудительного исполнения судебных решений — одного из ключевых мероприятий для создания суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», пишет «Коммерсант». Его запуск предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», разработка ведется с 2019 года, сейчас в нем доступны, например, получение сторонами исполнительного производства документов и информации о ходе дела через портал госуслуг.

Выдачу и направление приставам исполнительных документов предложено заменить их регистрацией в электронном реестре — в нем будут содержаться сведения о документах, сторонах спора и ходе принудительного исполнения. Вести его будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Для наполнения реестра Минюст подготовил поправки ко всем процессуальным кодексам (от арбитражного до уголовного), по ним именно запись в реестре, а не бумаги, станет основанием для возбуждения исполнительного производства и удержания средств должника. Предполагается, что обязательным такой порядок станет с 2023 года, до этого документы могут предъявляться к исполнению как в бумажном или электронном виде, так и через реестр. Тот же подход Минюст детализирует и в отраслевых законах — например, в Налоговый кодекс вносится норма о том, что взыскание налогов с должника будет производиться не путем направления соответствующего решения руководителя налогового органа приставу, а путем его регистрации в реестре.

Отдельно юристы Белого дома описывают регламент работы с реестром ограниченного круга лиц и их права. Так, доступ к реестру и документам в нем получат взыскатель, должник и приставы, а к информации о документах, уже находящихся на исполнении, — банки и организации, выплачивающие должникам зарплаты, пенсии и стипендии. Взыскатели будут направлять заявления об исполнении требований также через реестр, сделать это можно будет с использованием портала госуслуг или МФЦ (для юрлиц — через систему межведомственного электронного взаимодействия). По мнению Минюста, это решит проблемы подделки и двойного исполнения оригинала и дубликата исполнительных документов, а также снизит временные издержки. Параллельно Минюст совместно с ФССП разработает и механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания долгов для учета риска сбоев в работе информсистем.

«Даже удивительно, что исполнительные документы до сих пор должны выдаваться на бумажном носителе, а гражданам приходится тратить время на то, чтобы подать их приставам», — говорит председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Адвокат Forward Legal Олег Шейкин добавляет, что часто в суде не хватает бланков исполнительных листов и их выдача затягивается, а в условиях ковидных ограничений сроки стали еще более непредсказуемы. Однако, считает он, нужно решить вопрос корректировки данных при возникновении неточностей и урегулировать использование банками информации из реестра как основания для списания денег — сейчас «закон позволяет взыскателю получить погашение не только через приставов, но и через обращение в банк должника». Корчаго также говорит о необходимости защиты от недобросовестного списания — граждане должны быть участниками электронного взаимодействия и иметь возможность информировать суды и приставов о нарушениях или ошибках.