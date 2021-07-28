Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом, пишет «Коммерсант». Несмотря на то, что юристы считают проблему распространенной, это первое подобное дело, переданное в экономколлегию.
Так, экономколлегия ВС рассмотрит два схожих дела между ВТБ и налоговыми инспекциями. Налоговики пытались взыскать деньги с индивидуальных предпринимателей из Псковской и Московской областей. В одном случае речь шла о 65,3 тыс. рублей недоплаченных страховых взносов, во втором — о 2,1 млн рублей налоговой недоимки. Инспекции направили в банк решения о приостановлении операций по счетам обоих ИП. ВТБ заблокировал лишь счета, которые граждане открыли для ведения предпринимательской деятельности, не трогая те, что были заведены ими как физлицами, сообщив об этом налоговикам. В дальнейшем граждане совершили с этих счетов неналоговые платежи (на 574 тыс. рублей и на 502 тыс. рублей), которые банк исполнил, а налоговики оштрафовали его по ст. 134 Налогового кодекса (НК) на 65,3 тыс. рублей и на 100,4 тыс. рублей соответственно.
Банк оспорил штрафы, но проиграл — суды решили, что кодекс не ограничивает взыскание лишь счетами ИП. Однако банк обратился в ВС, настаивая, что ст. 76 НК (приостановление операций по счетам в банках) не распространяется на физлиц. Другим аргументом банка было то, что приостановление операций по счету — это обеспечительная мера для взыскания налогов по ст. 72 НК, но взыскание налогов с физлиц по ст. 48 предусмотрено лишь в судебном порядке. Судебный механизм, подчеркнул ВТБ, позволяет «обеспечить гарантии в отношении имущества физлиц» и исключить «социальную напряженность в связи с невозможностью граждан распорядиться социальными средствами на своих счетах» (зарплата, алименты, пособия). Подход судов, по мнению банка, противоречит позициям Конституционного суда (КС) РФ о необходимости «сохранения должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условий, необходимых для нормального существования и жизнедеятельности».
По словам руководителя налоговой практики Vegas Lex Юрия Иванова, подход банка распространен. Он поддерживает доводы ВТБ, считая их соответствующими буквальному и системному толкованию норм кодекса, который подразумевает различное регулирование для физлиц и ИП как в отношении порядка исчисления и уплаты налогов, так и порядка их взыскания. Советник BGP Litigation Денис Савин считает позицию банка «убедительной», но отмечает, что ссылки на КС «достаточно общие» и в зависимости от трактовки «могут усиливать как одну, так и другую сторону».
В то же время юрист Savina Legal Владислав Корнейчук полагает, что раз ИП отвечает по обязательствам всем имуществом, то приостановление операций и по его счетам как физлица законно. Он добавляет, что весной ВС отказался передать в коллегию аналогичную жалобу Райффайзенбанка с доводом, что значение имеет «не вид открытого счета, а сам факт наличия в банке счета, открытого физлицу, являющемуся действующим ИП». Если рассматривать спор «под углом правомерности неисполнения банком решения налоговиков по своему усмотрению», их позиция «выглядит более корректной», уточняет Савин.
Минюст подготовил пакет законопроектов о запуске реестровой модели принудительного исполнения судебных решений — одного из ключевых мероприятий для создания суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», пишет «Коммерсант». Его запуск предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», разработка ведется с 2019 года, сейчас в нем доступны, например, получение сторонами исполнительного производства документов и информации о ходе дела через портал госуслуг.