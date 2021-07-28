Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом, пишет «Коммерсант» . Несмотря на то, что юристы считают проблему распространенной, это первое подобное дело, переданное в экономколлегию.

Так, экономколлегия ВС рассмотрит два схожих дела между ВТБ и налоговыми инспекциями. Налоговики пытались взыскать деньги с индивидуальных предпринимателей из Псковской и Московской областей. В одном случае речь шла о 65,3 тыс. рублей недоплаченных страховых взносов, во втором — о 2,1 млн рублей налоговой недоимки. Инспекции направили в банк решения о приостановлении операций по счетам обоих ИП. ВТБ заблокировал лишь счета, которые граждане открыли для ведения предпринимательской деятельности, не трогая те, что были заведены ими как физлицами, сообщив об этом налоговикам. В дальнейшем граждане совершили с этих счетов неналоговые платежи (на 574 тыс. рублей и на 502 тыс. рублей), которые банк исполнил, а налоговики оштрафовали его по ст. 134 Налогового кодекса (НК) на 65,3 тыс. рублей и на 100,4 тыс. рублей соответственно.

Банк оспорил штрафы, но проиграл — суды решили, что кодекс не ограничивает взыскание лишь счетами ИП. Однако банк обратился в ВС, настаивая, что ст. 76 НК (приостановление операций по счетам в банках) не распространяется на физлиц. Другим аргументом банка было то, что приостановление операций по счету — это обеспечительная мера для взыскания налогов по ст. 72 НК, но взыскание налогов с физлиц по ст. 48 предусмотрено лишь в судебном порядке. Судебный механизм, подчеркнул ВТБ, позволяет «обеспечить гарантии в отношении имущества физлиц» и исключить «социальную напряженность в связи с невозможностью граждан распорядиться социальными средствами на своих счетах» (зарплата, алименты, пособия). Подход судов, по мнению банка, противоречит позициям Конституционного суда (КС) РФ о необходимости «сохранения должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условий, необходимых для нормального существования и жизнедеятельности».

По словам руководителя налоговой практики Vegas Lex Юрия Иванова, подход банка распространен. Он поддерживает доводы ВТБ, считая их соответствующими буквальному и системному толкованию норм кодекса, который подразумевает различное регулирование для физлиц и ИП как в отношении порядка исчисления и уплаты налогов, так и порядка их взыскания. Советник BGP Litigation Денис Савин считает позицию банка «убедительной», но отмечает, что ссылки на КС «достаточно общие» и в зависимости от трактовки «могут усиливать как одну, так и другую сторону».

В то же время юрист Savina Legal Владислав Корнейчук полагает, что раз ИП отвечает по обязательствам всем имуществом, то приостановление операций и по его счетам как физлица законно. Он добавляет, что весной ВС отказался передать в коллегию аналогичную жалобу Райффайзенбанка с доводом, что значение имеет «не вид открытого счета, а сам факт наличия в банке счета, открытого физлицу, являющемуся действующим ИП». Если рассматривать спор «под углом правомерности неисполнения банком решения налоговиков по своему усмотрению», их позиция «выглядит более корректной», уточняет Савин.