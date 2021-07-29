Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, пишут «Ведомости», уточняя, что налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.
По словам источника, близкого к правительству, налоговые органы давно добиваются расширения прав при проверках: сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться, и инициатива направлена на пресечение такой практики.
Представитель ФНС отметил, что при этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению активов, за счет которых возможно исполнение сокрытой обязанности по уплате налогов: так, налогоплательщики, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей за два года, уточнил он.
У налоговых органов уже достаточно полномочий для взыскания задолженности, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин: «Налоговые органы вправе подозревать бизнес в недобросовестности, но предварительные обеспечительные меры во время, а не по итогам налоговой проверки фактически означают поражение налогоплательщика в правах, для расследования мошенничества есть уголовный процесс», – сказал он.
Однако руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин считает идею «явным перебором», так как отдельные прецеденты вывода активов бизнесом за время налоговой проверки не могут стать основанием для массового ужесточения правил игры.
Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом, пишет «Коммерсант». Несмотря на то, что юристы считают проблему распространенной, это первое подобное дело, переданное в экономколлегию.