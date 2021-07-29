Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, пишут «Ведомости» , уточняя, что налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

По словам источника, близкого к правительству, налоговые органы давно добиваются расширения прав при проверках: сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться, и инициатива направлена на пресечение такой практики.

Представитель ФНС отметил, что при этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению активов, за счет которых возможно исполнение сокрытой обязанности по уплате налогов: так, налогоплательщики, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей за два года, уточнил он.

У налоговых органов уже достаточно полномочий для взыскания задолженности, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин: «Налоговые органы вправе подозревать бизнес в недобросовестности, но предварительные обеспечительные меры во время, а не по итогам налоговой проверки фактически означают поражение налогоплательщика в правах, для расследования мошенничества есть уголовный процесс», – сказал он.

Однако руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин считает идею «явным перебором», так как отдельные прецеденты вывода активов бизнесом за время налоговой проверки не могут стать основанием для массового ужесточения правил игры.