Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет, сейчас он находится в диапазоне от 63,7% до 66%, сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй. В банках пояснили, что в этот период был большой поток желающих оформить жилищные кредиты из-за рекордно низких ставок, доля качественных клиентов среди них оказалась низкой.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», к началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки, что на 9 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%. В организации отмечают, что уровень одобрения жилищных ссуд падает с октября прошлого года, однако столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017 года.

Тенденцию подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам июня уровень одобрений по жилищным ссудам составил 63,7%, упав на 6,4 п. п. с прошлогодних 70,1%. Согласно статистике финансовой организации, в последний раз подобный минимум фиксировался в декабре 2018 года — 63,2%.

Несмотря на достаточно высокие темпы выдачи, уровень одобрения заявок на ипотеку сокращается уже девять месяцев подряд, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это говорит о том, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в жилищном кредитовании, констатировал он. Определяющий критерий при принятии решения о выдаче таких займов и их параметрах по-прежнему сводится к уровню долговой нагрузки и значению персонального кредитного рейтинга, которое также зависит от запрашиваемой заемщиком суммы, пояснил эксперт.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин подчеркнул, что из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться, отметил он, добавив, что на отклонении заявок на получение ссуды также сказалась неопределенность в продлении льготной госпрограммы.

При этом в крупнейших банках сообщили, что не зафиксировали существенных изменений уровня одобрений по ипотеке за последний год. Об этом рассказали в ВТБ, банке «Санкт-Петербург», МКБ, Райффайзенбанке.