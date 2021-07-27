Спрос на льготную ипотеку в России резко снизился: число новых заявок на ипотечные кредиты упало в 2,5 раза после корректировки госпрограммы, пишут «Известия» . В июле это отметили крупные банки. Так, по данным «ДОМ.РФ», с момента запуска программы в апреле 2020 года по 15 июля 2021-го финансовые организации получили 1,74 млн заявок на льготную ипотеку. За первую и вторую недели июля россияне направили по 10—11 тыс. заявок. Осенью 2020 года, когда действовали прежние условия, подавали по 30—35 тыс. заявок еженедельно.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», за все время действия программы льготной ипотеки 1 кв. м жилья в российских новостройках подорожал в среднем на 32,9%. В Москве она привела к росту цен на 33,5%, в Санкт-Петербурге — на 29,1%. Больше всего подорожали новостройки в Сочи — на 57,4%, до 204,6 тыс. рублей за 1 кв. м. В Севастополе квадратный метр жилья прибавил в цене 56,6%, дойдя до 119,1 тыс. рублей. В Омске квартиры подорожали на 54,3% — до 68 тыс. рублей за 1 кв. м. В десятке по темпам роста цен на новостройки также оказались Курган, Томск, Иркутск, Саранск и Калининград.

В Москве за первую неделю июля 2021 года подали 852 заявки, за вторую — 469 против 4,7 тыс. в конце июня, а в Санкт-Петербурге 464 и 1 087 соответственно против 3,2 тыс. Эксперты отметили, что воспользоваться льготной программой в крупных городах стало невозможно: например, в Москве в среднем сумма ипотечного кредита составляет 6—7 млн рублей.

Хуснуллин прогнозирует повышение средней ипотечной ставки по итогам 2021 года Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Другая причина — стремительный рост цен на квартиры в новостройках. Покупатель предпочитает купить за те же деньги квартиру на вторичке сразу же, чем ждать, пока новый дом будет построен и введен в эксплуатацию, пояснил гендиректор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин. По словам гендиректора агентства недвижимости «Бон Тон» Натальи Кузнецовой, повлияла и сезонность: количество сделок на рынке недвижимости уменьшилось из-за сезона отпусков и очередного перевода сотрудников на удаленную работу.

По оценкам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в августе на вторичном рынке цены могут незначительно снизиться — на 5—7%. Но в случае с первичной недвижимостью это вряд ли произойдет. Если 1 августа будут приняты меры по сдерживанию цен на строительные материалы, то цены на недвижимость могут стабилизироваться, полагает эксперт.