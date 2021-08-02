Для открытия собственного дела или начала работы в качестве самозанятого можно получить 250 тыс. рублей в рамках социального контракта. Об этом «Российской газете» рассказала замминистра труда Ольга Баталина, уточнив, что на 1 июля 2021 года в России заключено более 120 тыс. социальных контрактов.

«В 2021 году все регионы, за исключением Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы. Выделено 26,3 миллиарда рублей. Соцконтракт позволяет человеку не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное — сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода», — отметила она.

По словам Баталиной, у социального контракта четыре основных направления использования. Первое направление связано с содействием занятости, рассказала она. Задача соцконтракта — помочь семье с детьми найти работу в том месте, где она живет. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена, при этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости, разместить свое портфолио на федеральном портале «Работа в России», добавила замминистра труда.

«Но помимо тех возможностей, которые предоставляет служба занятости, получатель социального контракта будет иметь еще и дополнительную финансовую поддержку. После заключения социального контракта он получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. А самое главное, что после того, как человек найдет работу, он в течение трех месяцев получит еще три выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина для дополнительной финансовой поддержки на старте своей трудовой деятельности», — рассказала она, отметив, что в Минтруде считают возможность получить дополнительные выплаты стимулом быстрее находить работу.

Еще одно направление использования социального контракта — это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Если, например, в маленьком городе или сельской местности нет организованной занятости, подходящей по профилю образования человека, но есть желание реализоваться, то здесь как раз и поможет социальный контракт. Также в рамках федеральной поддержки существует еще один блок, который появился в этом году — поддержка личного подсобного хозяйства. «В сельской местности нередко бывает так, что семья обладает значительным земельным участком в частном доме, могла бы разводить скот, птицу или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие — регистрация в качестве самозанятого», — сказала замминистра.

Для получения соцконтракта семья должна подать заявление в органы социальной защиты, указать сведения о получаемых за предыдущие три месяца доходах. Если доходы ниже величины прожиточного минимума, то семья может претендовать на получение социального контракта.