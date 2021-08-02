В России со 2 августа начнут перечислять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет.

Инициатива о единовременной выплате пособия российским семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. При этом шесть лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам. Изначально планировалось начать выплаты с 16 августа, однако в конце июля Владимир Путин распорядился запустить этот процесс в более ранние сроки.

Получатели единовременной выплаты могут обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением пособия до 1 ноября 2021 года.



💰Fingram: как оформить выплату в 10 тыс. рублей на ребенка от шести до 17 лет Чтобы не запутаться в многообразии детских выплат в этом году, рассматриваем их отдельно. Сегодня речь пойдет о единовременной выплате на российских школьников от шести до 17 лет, которая предусмотрена всем детям, подходящим по возрасту. Как ее оформить и получить — в новом выпуске Fingram.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что число отказов в выплате 10 тыс. рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде. «Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%», — сказал Котяков. Он отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.

Глава Минтруда говорил, что единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 млн детей школьного возраста. Котяков отмечал, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до ПФР, это 204 млрд рублей.



Путин выразил надежду, что работа по выплатам 10 тыс. рублей на детей школьного возраста будет доведена до конца. «Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца так, как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода», — сказал он, комментируя выступление главы Минтруда.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

