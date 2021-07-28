Президент России Владимир Путин поручил перенести начало осуществления единовременных выплат на школьников по 10 тыс. рублей с 16 августа на 2 августа.

На совещании по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков доложил, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа.

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Путин.