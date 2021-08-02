Банк «Русский Стандарт» участвует в пилотном проекте по разработке нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей (СБП) — привязки счета и реализовал этот функционал для своих клиентов-юрлиц. Для клиентов-физлиц возможность использовать этот сервис будет предоставлена позже, после полномасштабного запуска сервиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также после запуска сервиса юрлица смогут получать оплату с регулярными платежами от клиентов с помощью СБП, а физлица, в свою очередь, смогут привязывать счета для автоматической оплаты покупок по СБП.



«Новый сервис СБП позволит покупателям привязывать свой счет на сайте или в приложении компании. Это могут быть интернет-магазины, где предоставляется возможность оформления регулярной покупки или покупки в рассрочку, микрофинансовые организации — для автоматического погашения займа, списания за подписку в онлайн-кинотеатрах и тому подобное», — пояснили в банке.

Технология проста — при оформлении подписки в приложении компании формируется специальный QR-код. Клиент, выбрав опцию оплаты через СБП, переносится в мобильное приложение своего банка (банк плательщика должен быть участником СБП, а также поддерживать в собственном мобильном приложении оплату по QR-кодам) и безопасно подтверждает уже в нем оформление подписки. Компания-поставщик услуг при этом получает специальный идентификатор и далее, при необходимости получить очередную оплату он формирует по нему запрос. Преимущества сервиса в том, что все платежи со счета покупателя затем поступают автоматически в пользу компании, без какого-либо участия или дополнительного подтверждения от клиента.

С помощью нового сервиса покупателю не требуется всякий раз создавать новый платеж и подтверждать его в мобильном банке. Он может лично задавать его параметры в рамках подписки: сумму, желаемую дату и регулярность списания средств, которые в дальнейшем будут автоматически списываться с его счета с помощью СБП.

«Технология оплаты через СБП выгодна компаниям тем, что заметно сокращает их издержки на прием платежей. Комиссии здесь существенно ниже, чем при классических карточных платежах, а снижение затрат делает выгоднее итоговое предложение для покупателя. К тому же деньги со счета клиента поступают на счет компании практически сразу после подтверждения им оплаты покупки в приложении. При оплате картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней», — добавили в финансовом учреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

