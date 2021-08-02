Ряд банков с августа внесли изменения по картам в части бонусных программ и кэшбэка.

Кэшбэк и бонусные программы

Банк «Открытие» обновил программу лояльности «Макс» по кредитным и дебетовым картам. Теперь начисляется 1% за все покупки, также держатели дополнительно получат 1% за каждую покупку, оплаченную в магазине или онлайн с помощью телефона или смарт-устройств, еще 0,5% начисляется при наличии статуса «Плюс». Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. бонусов в месяц (5 тыс. при наличии статуса «Плюс»).

Банк «Союз» в августе будет начислять баллы в категории «книги и сувениры»: по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс.

Банк «Санкт-Петербург» скорректировал программу лояльности по карте «Visa Cash Back». Теперь кэшбэк начисляется в размере 7% в категории «рестораны и кафе», 3% в категории «АЗС» и 1% от покупок в других категориях торговых точек. Максимальная сумма возврата — 2,5 тыс. рублей в месяц.

ВУЗ-Банк в период до 31 октября 2021 года начисляет по картам «Максимум» и «Максимум Gold» 10% за покупки в категориях «цветочные магазины», «магазины косметики», «магазины игрушек», «канцтовары и книгопечатные издания» и 1% за другие покупки.

Банк «Солидарность» по «Карте Дустона» с 1 августа по 30 сентября 2021 года начислит 15% в категориях «супермаркеты», «продовольственные магазины», «бытовое оборудование», «фотостудии» (минимум 100 рублей в месяц, максимум 3 тыс. рублей в месяц).

Процент на остаток



Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus». Теперь будет начисляться 5,3% (вместо 4,5%) на сумму от 10 тыс. рублей.

БКС Банк по дебетовой карте в рамках пакета услуг «Ультра» повысил процент на остаток средств до 4,6% годовых (с 4,3%).



Банк Казани увеличил процент на остаток по карте «Пенсионная» до 4,5% годовых (ранее было 3,5% годовых).

Ольга СТАНЧАК