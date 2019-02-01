0 - 42 $

0-2 880 руб. (эквивалент); за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ