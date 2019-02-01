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Максимум Gold
Visa Gold «Максимум» — ВУЗ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 880 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 42 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 0 до 37 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% от суммы по всем операциям покупки товаров, в т.ч. через сеть Интернет;
- 10% от суммы безналичных покупок в категориях: «Аптеки», «Магазины косметики», «Спортивные магазины», «Цветочные магазины", акция действует в период с 01 февраля 2019 по 30 апреля 2019 (макс. - 1 500 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4,75% до 7%
4,75% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму до 12 000 руб., 7% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму не менее 12 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 880 ₽
за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
0 - 42 $
0-2 880 руб. (эквивалент); за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Выпуск и обслуживание
0 - 37 €
0-2 880 руб. (эквивалент); за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб.
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% от суммы, мин. 250 руб.
- 0% ( при снятии до 15 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН УБРиР
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб., до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- выпуск до 3-х дополнительных карт бесплатно;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - 10 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Максимум";
Дата актуализации
01.02.2019 13:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Максимум Gold» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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