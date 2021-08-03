В течение пандемийного 2020 года население России экономило почти на всем потреблении, включая еду, однако расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5—3 раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Росстатом расходов домохозяйств в I квартале 2021 года, которые содержат информацию о динамике и структуре ресурсов граждан (финансовые и материальные поступления плюс долги и использованные сбережения) и их тратах в разрезе городских и сельских семей, семей с детьми и без них, а также в разрезе десяти процентных доходных групп.

Игорь Поляков из ЦМАКП отметил, что в промежутке между последним «доковидным» кварталом 2020 года и кварталом, в котором ожидания жесткого продолжения эпидемии в России спали, структура потребления россиян необычно изменилась.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что из-за ускорения инфляции и продолжающегося снижения доходов даже номинальные доходы самых бедных домохозяйств снижались. Компенсировать это они старались изменениями структуры потребления. Так в первой — четвертой доходных группах незначительно выросла доля стоимости «натуральных поступлений продуктов питания», а доля трат на питание дома снизилась с 51,2% до 47,5%. Малообеспеченные домохозяйства при этом фактически перестали покупать алкоголь, табак и наркотики (их потребление заметно снизили все группы) на фоне заметного уменьшения доли трат на транспорт, газ, электричество и роста долгов за ЖКХ при некотором росте доли расходов на образование и снижении на здравоохранение. По словам Полякова, эта часть расходов незначима для бедных, а значима только для высокодоходных групп. «Те, кто находится на самой верхней границе распределения и пользуется коммерческими образованием и медициной, в этих данных тоже не видны», — сказал он.

Отметим, что на деле сильных изменений не так много: практически для каждой доходной группы доля расходов в I квартале за год или оставалась той же, или немного снижалась. Вопреки ожиданиям, ипотечный бум привел к повышенным расходам на мебель и бытовую технику лишь в одной группе — восьмой (расходы на члена семьи в месяц около 32 тыс. рублей, рост с 5,9% до 6,4%). У всех групп умеренно выросли расходы на связь и IT: локдауны 2020 года предсказуемо сформировали новые коммуникационные привычки. Единственная статья расходов, отличающая среднероссийский потребительский бюджет начала 2020 и начала 2021 года, — это одежда и обувь: если год назад на них тратили 6—7%, то после пандемии — 11—16%.

Дороже всего текстильно-обувная лихорадка обошлась беднейшему децилю: там доля расходов на одежду и обувь выросла с 5,8% до 15,9%. Богатейший дециль увеличил свои расходы этого рода с 4,8% до 11,3%. При этом речь идет именно о росте потребления, а не цен. Аналитики предполагают, что в данном случае имеет смысл говорить о своеобразном эффекте «символического завершения локдауна» в конце 2020 года и реализации отложенного спроса: из карантина надо было в чем-то выходить, год потребление одежды и обуви было, видимо, ниже нормы, а сбережения — выше.

Олег Солнцев в летнем докладе ЦМАКП «Финансовое поведение населения в кризис…» предположил, что сейчас россияне демонстрируют более быстрое восстановление уровня потребления после шоков, чем ранее. По его мнению, это не столько следствие коронавируса, сколько результат изменившегося за последние годы финансового и потребительского самоощущения населения, при котором даже «стабильность материального положения воспринимается как ухудшение», а ожидания становятся все пессимистичнее. Это, по мнению ЦМАКП, в том числе приводит к парадоксальному пессимистическому потребительскому буму, когда потребление растет, а норма сбережения падает.

Интернет-ретейлеры отчасти подтверждают эту идею. По словам гендиректора Baon Ильи Ярошенко, с началом локдауна большая часть людей сознательно сократила траты, было непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. «Кроме этого, многие перешли на «удаленку», и необходимость массовых покупок одежды просто отпала. В начале этого года ситуация поменялась, люди немного отошли, и продажи одежды увеличились, в том числе и у нас: в I квартале этого года наши продажи в digital по сравнению с прошлогодними выросли на 20—40%», — пояснил он.