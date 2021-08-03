По итогам 2021 года СберБанк выдаст на 10% меньше ипотечных кредитов, чем в рекордном для рынка 2020-м, сообщил РБК зампред правления кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев. По его мнению, такой результат связан с обновлением льготных программ — выдачи по ним упадут больше чем на треть.

«Первая часть года была в одних условиях, вторая часть года в других», — отметил зампред правления СберБанка. До 1 июля в России действовала антикризисная программа ипотечного кредитования: она позволяла заемщикам взять кредит до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в остальных регионах — до 6 млн рублей) на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5%. В июне президент Владимир Путин предложил продлить госпрограмму еще на год, изменив условия: предельная ставка по льготным ссудам поднялась до 7%, но значительно снизился максимальный размер кредита — до 3 млн рублей для всех регионов страны.

По словам Царева, в рамках года, так как первые полгода прошли совершенно нормально, падение объема выданной ипотеки может составить всего 10%. Он отметил, что изменение условий на ипотечном рынке фундаментально не повлияет на покупку уже готового жилья, а на первичном рынке недвижимости «произойдет переток».

«Часть из этих объемов перейдет в ипотеку без госпрограммы, и сегодня начинают появляться одна за другой программы с застройщиками, когда, по сути, застройщик частично субсидирует процентную ставку. А с другой, если застройщики начнут видеть падение спроса, например, тогда, чтобы не ронять цены, они цену будут держать номинальную высокую, но предлагать делать субсидии для банка», — допустил топ-менеджер банка.

По оценкам Царева, до изменения условий госпрограммы доля ипотеки с господдержкой в выдачах СберБанка составляла около 30%. После 1 июля в финансовой организации наблюдают значительное сокращение объемов кредитования на льготных условиях: «Если брать в совокупности набор программ господдержки, возможное сокращение может составить на 30—40% в части именно программ с господдержкой. Сейчас мы видим падение несколько больше», — заключил эксперт.

Аналитики по-разному оценивали перспективы российского ипотечного рынка в 2021 году. Так, рейтинговое агентство «НКР» допустило, что банки смогут установить новый исторический максимум по выдаче кредитов на жилье и одобрить ссуды на 4,6—4,8 трлн рублей против 4,4 трлн рублей годом ранее. По оценкам «Эксперт РА», ипотека останется драйвером банковского рынка в этом году, но темпы прироста портфеля снизятся с 24% в 2020 году до 15% в текущем.