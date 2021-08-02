За первое полугодие 2021 года объем рефинансирования крупнейшими российскими банками ипотечных кредитов чужих заемщиков достиг 306 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании «Русипотека». Общее количество рефинансированных кредитов достигло 128,4 тыс.

По данным компании, лидером по-прежнему остается ВТБ: за полгода банк выдал более 54 тыс. кредитов на рефинансирование ипотеки чужих заемщиков на 120,7 млрд рублей, заняв почти 40% рынка. Однако в прошлом году он занимал почти 50% рынка рефинансирования ипотеки. Снижение доли лидера связанно с резким (в 2—4,5 раза) ростом объемов рефинансирования других банков. Среди них банк «ДОМ.РФ» (32,1 млрд рублей), «ФК Открытие» (26 млрд рублей), СберБанк (24 млрд рублей), Альфа-Банк (почти 23 млрд рублей). У ряда банков рефинансированные кредиты в общем объеме выдачи ипотеки занимают существенную долю. Так, по итогам полугодия в ЮниКредит Банке она составила почти 47%, в банке «ДОМ.РФ» — почти 46%, около трети занимается в портфелях Росбанка, Райффайзенбанка, Транскапиталбанка и Минбанка.

Банки продолжают поднимать ставки, в том числе на продукты рефинансирования. Средневзвешенная ставка по программам рефинансирования среди топ-20 банков на конец полугодия составила 8,23% (плюс 0,21 процентного пункта за последний месяц), свидетельствуют данные «ДОМ.РФ». Год назад ставка была на 0,23 п. п. выше. В Альфа-Банке указывают, что «с ростом ставок в первом полугодии 2021 года спрос на продукт несколько снизился по отношению к показателям на начало года», при этом повышения спроса на продукт во втором полугодии в банке не ожидают. «С учетом резкого роста ключевой ставки ставка по рефинансированию ипотеки на рынке также будет расти, что приведет к давлению на общий объем выдач в рамках данного продукта», — считают и в ВТБ.

По мнению главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, рефинансирование ипотеки — не самый выгодный для банка продукт. Как правило, ипотечный заемщик уже погасил часть кредита к моменту рефинансирования, и в банке, в который он переходит, срок жизни кредита будет короче, а доходность по такому кредиту будет ниже, отметил аналитик. В рефинансировании банки заинтересованы тогда, когда продажи по другим ипотечным программам не сильно популярны, считает он.

Вместе с тем, по оценке эксперта, в III квартале 2021 года объем рефинансирования сохранится примерно на том же уровне. «По идее, после тренда на повышение процентных ставок темпы рефинансирования должны упасть, однако будет действовать ряд других, поддерживающих этот рынок факторов», — пояснил Гордейко. В частности, изменение условий по семейной ипотеке (ее распространили на первого ребенка в семье) приведет к тому, что доля рефинансирования там вырастет, полагает Гордейко. Несмотря на то что во втором полугодии привлекательность программ рефинансирования будет снижаться, «у заемщиков растет спрос на программы рефинансирования в рамках семейной ипотеки, где ставка ниже в среднем на 3 п. п., чем по стандартным программам», подтверждает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. Кроме того, по мнению Гордейко, все еще остается много ипотеки, выданной по ставке выше 11% годовых. Вместе с тем рефинансируются традиционно кредиты, когда ставка выше на 2 п. п., чем ставка рефинансирования, указывает эксперт.