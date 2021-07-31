Средневзвешенная ставка по выданным в июне 2021 года ипотечным кредитам опустилась на 0,23 процентного пункта по сравнению с маем 2021 года и достигла 7,07% годовых, обновив тем самым минимум с начала публикации наблюдений Банком России, то есть с 2018 года, следует из данных ЦБ.

За полгода российские банки выдали 936,7 тыс. ипотечных кредитов на более чем 2,69 трлн рублей, что на 44% больше, чем год назад по количеству и на 74% — по объему.

В июне выдано 178,7 тыс. ипотечных кредитов — на 20,4% больше, чем месяц назад и на 40,7%, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам июня достиг 544,9 млрд рублей, что на 25,67% превышает показатель мая 2021 года и на 81,25% июня 2020 года.

Средневзвешенный срок по выданным в июне 2021 года ипотечным кредитам достиг 243,9 месяца, или 20 лет и почти четыре месяца.