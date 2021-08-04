Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10—20 процентных пунктов.

Изменение предпочтений россиян при покупке жилья в кредит отмечают в банках из списка топ-30. Так, в Райффайзенбанке по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60%. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования банка Антона Красильникова, годом ранее показатель равнялся 44%.

Директор ипотечного бизнеса «ДОМ.РФ» Игорь Ларин отметил, что доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе. При этом, по его словам, спрос на все жилищные программы остается высоким. Также тенденция смещения интереса частично подтверждается в выдачах Росбанка, рассказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса организации Вадим Мамонов, добавив, что такой расклад связан с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости. Кроме того, повышение ставки фондирования ожидаемо сказалось на перераспределении интереса клиентов, подчеркнул Антон Красильников.

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По рынку действительно наблюдается больший интерес по готовому жилью со стороны потребителя, подтвердили в «Санкт-Петербурге», уточнив, что в самом банке структура выдач не изменилась. Возврат к соотношению, которое было на ипотечном рынке до запуска господдержки, наблюдают также в «Зените». Как отметил директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников, изменения спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой. В «Открытии» фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37% с 32% в июне этого года. Там добавили: в июле отмечается и рост заявок на кредиты на готовое жилье, их доля составляет 52%. При этом в «Открытии» ожидают, что по итогам 2021 года спрос сдвинется в сторону вторичного жилья, но первичный скоро также наберет обороты.

По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не фиксируется. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк делает акцент на развитие этого продукта, указал он.

«Мы еще в сентябре 2020-го сфокусировались на вторичке, поскольку низкая доходность госпрограммы не позволяла продолжать дальнейшие выдачи по первичке. Поэтому изменения спроса в этом году банк не заметил. Но смещение спроса на рынке очевидно: поскольку цены на готовое жилье немного запаздывали по сравнению с новостройкой, предложение превышало спрос. Сейчас на вторичный сегмент начали поступать объекты, которые приобретались по госпрограмме в инвестиционных целях, что еще расширило базу предложений», ― поделился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.