Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10—20 процентных пунктов.
Изменение предпочтений россиян при покупке жилья в кредит отмечают в банках из списка топ-30. Так, в Райффайзенбанке по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60%. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования банка Антона Красильникова, годом ранее показатель равнялся 44%.
Директор ипотечного бизнеса «ДОМ.РФ» Игорь Ларин отметил, что доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе. При этом, по его словам, спрос на все жилищные программы остается высоким. Также тенденция смещения интереса частично подтверждается в выдачах Росбанка, рассказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса организации Вадим Мамонов, добавив, что такой расклад связан с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости. Кроме того, повышение ставки фондирования ожидаемо сказалось на перераспределении интереса клиентов, подчеркнул Антон Красильников.
По рынку действительно наблюдается больший интерес по готовому жилью со стороны потребителя, подтвердили в «Санкт-Петербурге», уточнив, что в самом банке структура выдач не изменилась. Возврат к соотношению, которое было на ипотечном рынке до запуска господдержки, наблюдают также в «Зените». Как отметил директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников, изменения спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой. В «Открытии» фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37% с 32% в июне этого года. Там добавили: в июле отмечается и рост заявок на кредиты на готовое жилье, их доля составляет 52%. При этом в «Открытии» ожидают, что по итогам 2021 года спрос сдвинется в сторону вторичного жилья, но первичный скоро также наберет обороты.
По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не фиксируется. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк делает акцент на развитие этого продукта, указал он.
«Мы еще в сентябре 2020-го сфокусировались на вторичке, поскольку низкая доходность госпрограммы не позволяла продолжать дальнейшие выдачи по первичке. Поэтому изменения спроса в этом году банк не заметил. Но смещение спроса на рынке очевидно: поскольку цены на готовое жилье немного запаздывали по сравнению с новостройкой, предложение превышало спрос. Сейчас на вторичный сегмент начали поступать объекты, которые приобретались по госпрограмме в инвестиционных целях, что еще расширило базу предложений», ― поделился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
За первое полугодие 2021 года объем рефинансирования крупнейшими российскими банками ипотечных кредитов чужих заемщиков достиг 306 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании «Русипотека». Общее количество рефинансированных кредитов достигло 128,4 тыс.