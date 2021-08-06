Корпорация МСП (группа «ВЭБ.РФ») при помощи своих дочерних структур, компании «МИР» и МСП Банка, профинансировала на основе краудфандинга 154 проекта на сумму 316 млн рублей, сообщается в релизе корпорации.

Финансирование предоставлено на обеспечение участия субъектов МСП в закупочной деятельности (в частности, исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ) и пополнение дебиторской задолженности. Целевыми секторами для инвестиций являются строительство, производство, торговля. В текущем портфеле торговля занимает 45%, строительство – около 34%, производство – 6%.

Проект краудфандингового финансирования реализуется в рамках участия в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что МСП Банк ведет работу с 10 крупными игроками рынка коллективного финансирования (инвестиционными платформами) и в 2021 году планирует расширить круг партнерских платформ. Банк видит существенный потенциал роста данного рынка, а также спроса в том числе на небанковские инструменты финансирования проектов субъектов МСП. При это объем рынка краудлендинга по итогам 2021 года банк оценивает в 10–12 млрд рублей. Объем средств, предоставленных посредством инвестиционных платформ в первом полугодии 2021-го, вырос к аналогичному периоду 2020 года более чем на 50%.

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в рамках новой стратегии развития корпорация будет активно развивать новые направления финансовой поддержки – краудфинансирование и факторинг. «При этом необходимо повышение прозрачности рынка, чему будет способствовать формирование стандартов оценки и рейтингования заемщиков. Еще одним важным фактором, который позволит повысить ликвидность рынка и обеспечить снижение ставок, станет вхождение на рынок существенного числа институциональных инвесторов», – подчеркнул он.