Невозможный без ускоренного развития информационно-компьютерных технологий интенсивный посткризисный рост экономики потребует направленного выращивания технологических компаний — национальных чемпионов. К такому выводу пришли сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов, Кирилл Михайленко, Екатерина Сабельникова и Олег Солнцев в своей статье «Роль цифровизации в целевом сценарии развития экономики России».

По мнению ученых, отсутствие в настоящее время глобальных технологических чемпионов приводит к системной проблеме, которая препятствует экономическому развитию страны, затрудняет и удорожает развитие цифровой экономики, определяет системные риски, среди которых высокая уязвимость технологической ИКТ-инфраструктуры, сложность противостояния санкционному давлению стран — основных владельцев инфраструктуры, недостаточность внутренних «драйверов» для научно-технического комплекса, инновационной, предпринимательской экосистем, а также проигрыши в битве стандартизации в сфере ИКТ, которые приводят к выпадению российских разработок из глобальных цепочек создания стоимости, а значит, и потере экспортных рынков.

Эксперты отмечают, что реализация целевого сценария, таким образом, помимо инвестиций и кадров, требует качественного изменения экосистемы, а именно достраивания ее до полного цикла. «В России, по сути, отсутствует верхняя «прослойка» ИТ-компаний — глобальных ИТ-чемпионов. Содействие выращиванию национальных чемпионов становится одной из ключевых задач развития российского сектора ИКТ. Без ее успешного решения будет крайне затруднительным достижение сравнительно высоких темпов экономического роста и целей, поставленных в рамках национальных проектов», — говорится в исследовании.

Так, сотрудники ЦМАКП выделяют два варианта стратегии выращивания IT-чемпионов: модель ГЧП (основой развития ИКТ являются интересы частного бизнеса — и в части спроса на продукцию, и в части вовлечения частного капитала в финансирование IT-проектов) и модель «государственная экосистема» (активная государственная поддержка). При этом в чистом виде ни один из вариантов недостаточен для того, чтобы развить имеющиеся IT-компании до масштабов глобально значимых игроков IT-рынка. Аналитики подчеркивают, что выращивание «чемпионов» по госзаказу не будет эффективным, а при финансировании за счет только частного капитала быстрое развитие российских IT-компаний ограничится национальными рынками.

Согласно исследованию, авторы предлагают использовать преимущества и минимизировать риски всех «чистых» стратегий выращивания «глобальных» чемпионов, соединив их в варианте «последовательной трансформации» IT-компании. На первом этапе на базе сотрудничества с отраслевыми национальными компаниями и институтами развития проводится масштабирование существующей IT-компании до лидеров национального рынка. Второй этап предполагает вывод поддерживаемых государством российских IT-компаний на мировой рынок — при поддержке национальных корпораций, Российского экспортного центра, «ВЭБ.РФ» и стратегических иностранных партнеров (в том числе суверенных инвестфондов развивающихся рынков). На третьем этапе одновременно с привлечением в капитал крупнейших игроков осуществляются проведение IPO российской отраслевой IT-компании и превращение ее в значимого «платформенного игрока» на мировом рынке.