На этой неделе комитет по стандартам брокерской деятельности при Банке России согласовал изменения в Базовый стандарт защиты прав интересов, предусматривающие тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования, пишут «Известия» .

Обновленный Базовый стандарт защиты прав инвесторов вступит в силу 1 сентября 2021 года, а само тестирование начнется с 1 октября. На данный момент новая редакция стандарта ЦБ еще окончательно не утверждена, уточнили в Национальной финансовой ассоциации (СРО НФА).

Как следует из нового документа, тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться при совершении необеспеченных сделок, при приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для неквалифицированных инвесторов, при заключении договоров РЕПО, при приобретении структурных облигаций, не предназначенных для неквалифицированных инвесторов, а также при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для неквалифицированных инвесторов.

Кроме того, тестирование придется пройти при приобретении иностранных акций, при приобретении облигаций различного свойства. В отношении паев иностранных ETF тестирование будет отдельно введено с 1 апреля 2022 года.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, каждый брокер, получивший поручение на совершение операции, требующей тестирования, до того как его исполнит, предложит пройти тест. «Это может быть сделано и лично, и в брокерском приложении. Если клиент успешно его сдаст, а это четыре вопроса на понимание операции и ее рисков с четырьмя вариантами ответов по каждому, поручение будет исполнено. Если нет, брокер предложит сдать тест еще раз, это не запрещено, откажет в исполнении поручения или предложит дать поручение на сумму не более 100 тысяч рублей», — пояснил он.

Президент СРО НФА Василий Заблоцкий отметил, что в соответствии с законодательством порядок проведения тестирования устанавливается базовым стандартом защиты прав инвесторов. «Брокер вправе исполнить поручение своего клиента — физического лица, являющегося неквалифицированным инвестором, по определенным финансовым инструментам и сделкам, только если клиент прошел тестирование», — сказал он. Директор Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ РФ Вениамин Каганов добавил, что появление нового требования о тестировании неквалифицированных инвесторов при работе со сложными финансовыми инструментами говорит о едином подходе и регулятора, и сообщества к вопросу о безопасности начинающих игроков — рядовых граждан.