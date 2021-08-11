Единая система поддержки инвесторов будет сформирована в России, появится федеральная инвестиционная карта с информацией по каждому региону, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«Формируется единая система поддержки инвесторов крупного бизнеса, среднего, малого бизнеса. Будет создана федеральная инвестиционная карта, где каждый регион должен будет представлять информацию о своем потенциале, своих инвестиционных площадках, имеющейся инфраструктуре, геоданные, данные по мерам поддержки, а также статус по сопровождению инвестиционных проектов», — сказала Чупшева в рамках пресс-конференции, посвященной десятилетию АСИ.

«То есть будет создан реестр проектов, который позволит видеть, что происходит с проектами в регионах, с какими проблемами они сталкиваются», — добавила она.

Как подчеркнула глава АСИ, требования агентства к взаимодействию с инвесторами повышаются. Кроме того, отметила она, до сих пор актуальны вопросы поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.