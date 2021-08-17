Совкомбанк сократил 50% персонала банка «Восточный», который купил в апреле, пишет «Коммерсант» . Таким образом, за четыре месяца работы лишились свыше 4 тыс. сотрудников.

Как следует из раскрытия ежеквартального отчета по ценным бумагам банка «Восточный», его среднесписочная численность персонала на конец первого полугодия сократилась с 8,3 тыс. до 5,8 тыс. человек. В Совкомбанке, который закрыл сделку по покупке «Восточного» в апреле, подтвердили, что по состоянию на 1 августа сократили 50% персонала банка. Еще 30% сотрудников перешли на работу в Совкомбанк, а 20% продолжают работать в «Восточном».

Согласно отчету, процесс присоединения «Восточного» к Совкомбанку завершится в начале 2022 года. Наибольшая часть сети банка расположена на Дальнем Востоке и в Сибири. Как следует из информации на сайте, уже 222 отделения перешли под бренд Совкомбанка.

Эксперты в целом позитивно оценивают столь масштабные сокращения. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Дмитрия Васильева, на прибыль Совкомбанка такое сокращение персонала повлияет незначительно, так как он довольно крупный. Однако с операционной точки зрения проделана большая работа, отметил он. Помимо расходов на выплату компенсаций у Совкомбанка также могут быть затраты на интеграцию операционных систем банков, расходы на ребрендинг отделений «Восточного», которые банк оставит, добавил Васильев.

Вице-президент Moody's Ольга Ульянова считает, что сокращение персонала в моменте повысит расходы Совкомбанка на выплату компенсаций, но в будущем по объединенному банку выльется в экономию расходов на сотрудников. «Совкомбанк начал с сокращения бэк-офиса «Восточного», а персонал, который работает непосредственно с клиентами, подвергся сокращениям в меньшей степени», — сказал старший кредитный специалист, добавив, что это вполне рациональный подход, учитывая, что основной бизнес «Восточного» — розница — продолжает приносить доход.

При этом эксперты подчеркивают, что найти работу бывшим сотрудникам «Восточного» будет непросто. Сейчас многие банки взяли курс на сокращение издержек, в том числе они сокращают и персонал, отметила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Это делается за счет повышения эффективности процессов, их автоматизации и цифровизации. В то же время партнер Deloitte в СНГ Андрей Нагурный обращает внимание на то, что на Дальнем Востоке филиальная сеть банков почти не растет, поэтому большей части местных сотрудников «Восточного» будет непросто найти аналогичную работу.