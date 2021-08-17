МТС Банк запустил в мобильном приложении оплату жилищно-коммунальных услуг по номеру единого лицевого счета, сообщается в релизе финансовой организации. Теперь вне зависимости от региона присутствия и выбранной управляющей компании (УК) пользователи смогут быстро оплачивать все начисления ЖКУ.

Отмечается, что система найдет и покажет все доступные к оплате начисления, включая задолженность. В дальнейшем приложение будет самостоятельно находить счета по номеру лицевого счета ГИС ЖКХ и оперативно уведомлять о них пользователей.

Чтобы оплатить услуги ЖКХ по лицевому счету в приложении МТС Банка, необходимо перейти в раздел «Платежи», далее в поисковой строке найти «ГИС ЖКХ», ввести номер единого лицевого счета, затем выбрать счет списания средств и подтвердить операцию.

Сервис доступен всем пользователям приложения, не обязательно быть клиентом банка или абонентом МТС. Для оплаты можно выбрать любой платежный инструмент: банковскую карту, накопительный счет, электронный кошелек, счет мобильного телефона или Pay-сервис. Денежные средства будут зачислены в течение одного рабочего дня. Оплата с карт линейки МТС Банка осуществляется без комиссии.

По словам вице-президента, руководителя кластера Daily Banking МТС Банка Владимира Стасевича, новый функционал позволяет в мобильном приложении контролировать и планировать свои расходы, помогает пользователям выстроить платежный график и снижает риск задолженности из-за невнимательности при планировании.