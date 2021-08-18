Подготовленный ФАС законопроект о введении единого тарифного законодательства в России раскритиковал бизнес, пишут «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от 4 августа. Если принять документ в нынешней редакции, он повысит нагрузку на компании, негативно скажется на инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряде других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг, считают в перечисленных отраслях.

Проект ФЗ «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» ФАС разрабатывала с 2018 года, но представители бизнеса заявляют, что антимонопольная служба не прислушалась к позициям компаний. В ведомстве же этот факт отрицают, отмечая позитивную роль законопроекта в защите потребителей от необоснованного роста тарифов.

«Законопроект не учитывает направленные ранее замечания и предложения, в первую очередь в части необходимости исключить нормы, выходящие за рамки ценового регулирования, в том числе лишение хозяйствующих субъектов права на самостоятельное осуществление инвестиционной деятельности и участие потребителей в процессе установления цен (тарифов) регулируемых субъектов», — приведена в заключении рабочей группы позиция «Газпрома». Также в оценке компании указано, что законопроект не носит рамочного характера и противоречит Концепции внедрения механизмов тарифообразования, утвержденной правительством 29 июня, поэтому в нынешней редакции не может быть принят и требует существенной доработки.

СМИ: ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, регулирующий цены на продукты, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, 13 августа в ведомстве прошло совещание с представителями торговых сетей, на котором обсуждались шаги по корректировке торговых наценок.

В ассоциации «НП Совет рынка» согласны с такими выводами. Проект еще сырой и без доработки не будет согласован рабочими группами, отметили там. В Ассоциации гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний (Ассоциации ГП и ЭСК) считают нецелесообразным и необоснованным принятие данного ФЗ, организация направляла свои замечания к законопроекту в рабочие группы, сказали там. Основные замечания экспертного сообщества к документу, которые высказывались ранее, не утратили актуальность и требуют обсуждения и учета, отметили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». Там добавили, что ФАС внесла в законопроект только косметические правки.

По словам руководителя практики по проектам в энергетике юридической фирмы Vegas Lex Евгения Родина, вышеуказанная рабочая группа создана при правкомиссии по проведению административной реформы. На практике к мнению таких групп прислушиваются и редко при их отрицательном заключении выносят законопроекты на рассмотрение Госдумы, отметил он.