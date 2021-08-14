Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, 13 августа в ведомстве прошло совещание с представителями торговых сетей, на котором обсуждались шаги по корректировке торговых наценок.

По данным источника, знакомого с деталями переговоров, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Несмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе. На следующей неделе предстоит новое совещание в ФАС, где от сетей будут ждать перечня товаров и методику корректировки их наценки, говорит собеседник Forbes.



«Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — говорит источник, близкий к одному из участников совещания.



Как рассказывает Forbes источник в одном из крупных ретейлеров, совещание по наценкам носило «нравственно-политический характер». «После этого проходит проверка, выполняют ли сети предписания, а по итогам проверки — последствия (при невыполнении — штрафы, санкции и так далее). Сейчас под пристальным вниманием находятся те сети, которые были во вчерашних новостях [сети X5 F 3, «Магнит», «Лента»]», — говорит собеседник Forbes.



Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.



В конце июля президент Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты. На совещании в пятницу представители ФАС сообщили о результатах. По их данным, наценки значительные: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%, рассказывает источник издания, знакомый с деталями переговоров.

