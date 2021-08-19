Доля компаний-«зомби» в российской промышленности составляет 10–15%, пишут «Ведомости» , ссылаясь на экспертов Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, которые включили в эту категорию неэффективные, убыточные промышленные организации, находящиеся на грани банкротства и выпускающие неконкурентную продукцию.

Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, но призвал не драматизировать ситуацию и отметил: то, что эксперты называют компаниями-«зомби», – это, как правило, закрытые объекты, которые тем не менее дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать; также причина их поддержки – наличие различного рода мер социального характера; такие промышленные объекты нельзя «просто взять и закрыть», поэтому по социальным соображениям они некоторый период сохраняются в спящем состоянии, особенно если производимая продукция потребляется государством, например, в виде государственного заказа.

Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счет патернализма местных властей — это делается ради сохранения рабочих мест и доходов для проживающих на этой территории людей; более того, банки вынуждены кредитовать эти «зомби»-предприятия, участвуя в распространении дефолтов и безнадежных долгов, что наносит ущерб не только банковской системе, но и экономике в целом, говорится в исследовании ВШЭ; аналитики предлагают вывести часть этих предприятий с рынка или значительно перепрофилировать их с кардинальной сменой управленческого состава.

Росстат оценил рост промпроизводства в мае в 11,8% в годовом выражении Промышленное производство в РФ выросло в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%, а за пять полных месяцев с начала текущего года — на 3,2% в годовом выражении. Об этом в среду сообщает Росстат.

На текущий момент не отмечается рисков для финансовой системы, связанных с наличием «зомби»-компаний, это также подтверждает динамика доли плохих ссуд (кредиты IV–V категорий качества), которая демонстрирует снижение — с начала пандемии по состоянию на 1 августа доля плохих ссуд по кредитному портфелю заемщиков – крупных компаний и субъектов МСП снизилась на 2,1 п. п. и 3,7 п. п. и составила 8,1% и 13,6% соответственно, отметил представитель ЦБ.

Бизнес не согласен с мнением, что компании в предбанкротном состоянии тормозят экономику, — безнадежное банкротное предприятие может получить вторую жизнь, если его перепрофилировать; если банкротится компания, но при этом в группе компаний не снижается выручка, не падает производство и не уменьшается резко количество рабочих мест, то это банкротство не влечет ничего, кроме бумажных юридических последствий, для экономики в этом случае последствий нет; также решение о том, как следует поступать с таким активом, принимает каждый предприниматель самостоятельно, считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.