Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Камкомбанку на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидной позиции, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

Аналитики агентства поясняют, что консервативная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса Камкомбанка на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (119 корпоративных и 2,6 тыс. розничных заемщиков на 1 мая 2021 года).

«Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Республике Татарстан <…>, что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих бизнес-профиль, поскольку это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. При этом бизнес кредитной организации характеризуется адекватной диверсификацией по направлениям деятельности <…>. Концентрация крупных кредитных рисков оценивается как приемлемая <…>. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне», — отмечают эксперты.

Позицию Камкомбанка по капиталу при низкой рентабельности бизнеса в «Эксперт РА» оценили как адекватную. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков.

Аналитики отметили и адекватное качество активов банка. На 1 июля 2021 года основную часть активов Камкомбанка формировали кредиты физическим лицам (около 35%) и кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (около 33%). Качество портфеля по юрлицам, ИП и физлицам оценивается как адекватное. Портфель кредитов, выданных юрлицам и ИП, характеризуется низкой отраслевой диверсификацией, а большая часть розничных кредитов приходится на ипотеку. Около 15% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ и прочих высоконадежных банках-контрагентах. На имущество приходится около 10% активов, оно представлено в основном офисами банка, а портфель ценных бумаг (5% активов на 1 июля 2021 года) имеет высокое качество.



При присвоении рейтинга аналитики учитывали приемлемый уровень ликвидной позиции банка и удовлетворительную оценку корпоративного управления. «Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка. <…> Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка, а также продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021—2023 годы, которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных сегментов бизнеса. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке», — отметили эксперты.