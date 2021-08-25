Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тинькофф Банка на уровне «ruA», изменив прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный», говорится в пресс-релизе агентства.

В агентстве поясняют, что пересмотр прогноза обусловлен постепенной дальнейшей диверсификацией бизнеса банка в части увеличения доли обеспеченных кредитов в портфеле, а также роста доли некредитных доходов, в том числе за счет развития брокерского обслуживания.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством активов, адекватными позициями по капиталу и ликвидности, высокими уровнями корпоративного управления и рентабельности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность поддержки со стороны органов власти, обусловленная широкими масштабами его бизнеса и структурой привлеченных средств», — говорится в релизе.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», умеренно высокая оценка рыночных позиций Тинькофф Банка отражает лидирующие позиции кредитного учреждения в сегменте кредитных карт и ориентацию на оказание высокотехнологичных услуг. Позитивно оценивается широкая продуктовая линейка и постепенная диверсификация бизнеса за счет быстрого роста портфеля обеспеченных ссуд. В среднесрочной перспективе ожидается развитие ипотечного кредитования, что отразится на дополнительном росте доли залоговых кредитов. Также агентство обращает внимание на постоянное развитие трансакционного бизнеса, в том числе рост числа клиентов и оборотов по брокерским счетам.

Эксперты оценили как адекватную позицию Тинькофф Банка по капиталу при сильной операционной эффективности. «Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на комфортном уровне <...>, который позволяет выдерживать обесценение около 9% активов и внебалансовых обязательств под риском», — констатировали аналитики.

Качество активов они охарактеризовали как приемлемое. С начала пандемии банк существенно снизил уровень одобрений, что привело к сокращению объема кредитного портфеля, однако во второй половине 2020 года по мере стабилизации эпидемиологической ситуации рост кредитования был возобновлен. Увеличение объема выдач новым клиентам сопровождалось ростом дефолтности, что привело к некоторому снижению количества одобрений в начале 2021 года, тем не менее уровень проблемных кредитов, по оценке «Эксперт РА», является приемлемым.

Уровень корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры банка аналитики оценили как высокий. «Стратегия развития на 2019—2021 годы предполагает дальнейшее укрепление позиций в ключевых сегментах бизнеса, а также направлена на развитие банка как экосистемы, что предполагает предоставление клиентам очень широкого перечня своих услуг и продуктов партнеров», — указали эксперты.