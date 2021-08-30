Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должен был измениться в начале апреля этого года, когда прекратили действовать временные правила, однако из-за задержки запуска Государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения» СЗПК не заключаются до сих пор, пишут «Ведомости» , уточняя, что изначально планировалось заключать все соглашения в новой форме с апреля.

Представитель Минэкономразвития эту информацию подтвердил, добавив, что систему «Капиталовложения» в полноценном формате планируется запустить в июне 2022 года, в пилотном режиме она будет доступна в декабре этого года; большую задержку с ГИС в министерстве объяснили «подготовкой нормативной документации под новую законодательную базу по СЗПК».

В июле этого года были приняты новые поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений, изменения предусматривают снижение требований к объему инвестиций с 5 млрд до 1,5 млрд рублей для строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов и развития общественного транспорта, для проектов в сфере туризма — до 500 млн рублей, для комплексного развития территорий — до 250 млн рублей; кроме того, срок действия так называемой стабилизационной оговорки увеличивается с шести до десяти лет для проектов в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Чтобы не откладывать заключение всех новых СЗПК на следующий год, МЭР подготовило обновленный регламент, который позволит обходиться без ГИС и утверждать соглашения в бумажной форме; представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что организация надеется на скорейшее принятие нового порядка заключения СЗПК.

«Действовавший до начала апреля порядок логично было бы продлить — и не просто до конца 2021 года, а до тех пор, пока новая система не заработает», — считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин; по его словам, бизнесу критична не столько автоматизация процесса заключения СЗПК, сколько то, чтобы на постоянной основе существовал рабочий механизм подписания таких соглашений.