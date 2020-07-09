Минкомсвязь предложила выделить 5 млрд рублей на создание государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения» для контроля за частными инвестициями, пишут «Известия» . Информсистема позволит обеспечить прозрачность операций, упростить документооборот и взаимодействие с контролирующими ведомствами. Разработка платформы может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Деньги на создание системы предлагается перераспределить с проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.

ГИС появится на основании статьи 5 федерального закона № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», утвержденного 1 апреля 2020 года, пояснили в Минфине. Платформа нужна для информационного взаимодействия, поддержки развития инвестиционной деятельности, реализации механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК). На платформе будет доступна функция возмещения затрат на создание инфраструктуры, если потом придется передать ее в собственность публично-правового образования, добавили в Минфине.

Директор по цифровому государственному управлению АНО «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов считает, что для компаний создание такой платформы — это гарантии выполнения государством условий СЗПК на всем протяжении инвестиционного проекта (до 26 лет). Сервисы ГИС «Капиталовложения» расширят объем инвестпроектов, позволят сократить сроки заключения соглашений, автоматизируют подбор мер поддержки, дадут возможность проверить связанные договоры для частных и публичных проектных инициатив, добавил он.

В ГИС будут поступать сведения из ФНС (ЕГРЮЛ, финансовая отчетность, задолженность по налогам), ФТС (уплаченные таможенные пошлины), Росреестра (ЕГРН), Росимущества (об объектах инфраструктуры), Минстроя (разрешения на строительство), Федерального казначейства и региональных органов (реестр соглашений). На цифровой платформе будут аккумулироваться сведения о мерах поддержки Минпромторга, Минсельхоза, Минприроды и других ведомств. Собранная в ГИС информация будет распределяться по личным кабинетам инвесторов в виде навигатора.

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По словам экспертов, появление еще одной платформы, а не интеграция в существующие повлечет за собой значительные траты. В то же время необходимость в ее создании связана с намерением привлечь внутренние инвестиции для финансирования программ развития. Внешнего капитала сейчас недостаточно, поэтому нужно создать условия для внутренних инвестиций. Также работа с информацией по СЗПК при помощи ГИС больше отвечает подходам цифровой экономики, чем бумаги, хранящиеся в архиве, уверены эксперты.